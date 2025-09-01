Страны ШОС создадут собственный банк

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества решили учредить Банк развития ШОС, сказано в декларации по итогам саммита в Китае. Вскоре начнутся консультации по комплексу вопросов функционирования этого финансового института, передает ТАСС.

Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, — говорится в документе.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, это связано с интеграцией стран ШОС. По его словам, Центробанк скоро расскажет о реализуемых проектах в сфере платежей.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф заявил, что Россия заинтересована в расширении расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС и создании цифровой платформы для привлечения инвестиций.

Глава государства также добавил, что рассчитывает на сотрудничество по этим направлениям. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в активной поддержке инициатив со стороны банка и в продвижении совместных проектов.