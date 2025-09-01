День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:12

Страны ШОС создадут собственный банк

Церемония совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Церемония совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества решили учредить Банк развития ШОС, сказано в декларации по итогам саммита в Китае. Вскоре начнутся консультации по комплексу вопросов функционирования этого финансового института, передает ТАСС.

Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении, — говорится в документе.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, это связано с интеграцией стран ШОС. По его словам, Центробанк скоро расскажет о реализуемых проектах в сфере платежей.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф заявил, что Россия заинтересована в расширении расчетов в национальных валютах в рамках БРИКС и создании цифровой платформы для привлечения инвестиций.

Глава государства также добавил, что рассчитывает на сотрудничество по этим направлениям. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в активной поддержке инициатив со стороны банка и в продвижении совместных проектов.

банки
ШОС
саммиты
Китай
