День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 07:58

В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС

Дмитриев: карты банков России будут активнее приниматься в мире благодаря ШОС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, это связано с интеграцией стран ШОС, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, которые приводит ТАСС, Центробанк скоро расскажет о реализуемых проектах в сфере платежей.

Кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать, — пояснил Дмитриев.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан. В службе поддержки банка подтвердили информацию. Ограничения распространяются на все 27 стран ЕС, включая Германию, Францию и Италию.

банки
Россия
Кирилл Дмитриев
РФПИ
ШОС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»
Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане
Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны
Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами
Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Наемники-сектанты, освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 1 сентября
В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС
Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира
Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом
В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика
Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября
Путин назвал главную причину украинского конфликта
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы
Путин объяснил причину кризиса на Украине
В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь
Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России
В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине
Психолог развеяла популярный миф о сексе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.