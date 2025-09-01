В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС

В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС Дмитриев: карты банков России будут активнее приниматься в мире благодаря ШОС

Карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом, это связано с интеграцией стран ШОС, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, которые приводит ТАСС, Центробанк скоро расскажет о реализуемых проектах в сфере платежей.

Кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать, — пояснил Дмитриев.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов заявил, что в случае возвращения иностранных платежных систем Visa и Mastercard в Россию должны открываться новые возможности для национальной системы «Мир». По его мнению, эти процессы должны происходить параллельно.

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан. В службе поддержки банка подтвердили информацию. Ограничения распространяются на все 27 стран ЕС, включая Германию, Францию и Италию.