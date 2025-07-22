Российские карты UnionPay одного известного банка не работают в ЕС

Российские карты UnionPay одного известного банка не работают в ЕС Российские карты UnionPay Россельхозбанка не работают на территории ЕС

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза, сообщает «Российская газета». С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан.

В службе поддержки Россельхозбанка подтвердили информацию. Ограничения распространяются на все 27 стран ЕС, включая Германию, Францию, Италию, Польшу и другие государства.

С 20 июля в странах Евросоюза наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам, — указали в финансовой организации.

Причины отключения карт официально не разглашаются. UnionPay оставался одной из немногих международных платежных систем, доступных для российских банков после введения санкций.

Ранее сообщалось, что Банк Грузии ввел ограничения для россиян на покупки стоимостью больше €300 (27 тысяч рублей). Это связано с обязательством по выполнению международных санкций. Сам запрет для россиян приобретать предметы роскоши действует с 2022 года, но впервые его исполнение будет контролировать банк. Раньше меры пытались соблюдать сами бутики, но для них слишком сложно «вычислять» россиян на кассе.