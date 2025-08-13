Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 10:59

Экономист высказался о будущем наличных денег

Экономист Беляев заявил, что избавиться окончательно от наличных невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избавиться окончательно от наличных денег в государстве невозможно, несмотря на то, что их оборот становится все меньше и меньше, заявил «Ямал-Медиа» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, люди считают, что то, что осязаемо — более надежно.

Законы экономики коренятся и базируются внутри, они связанны с психологией человека. А она всегда тяготеет к каким-то осязаемым вещам. Речь идет не только о рисках отключения или рисках дефолтов и невозможности прерывания каналов обращения безналичных, а еще и о психологии людей, которые считают, что все это осязаемо и более надежно, — пояснил Беляев.

Ранее экономист Софья Благова посоветовала россиянам всегда иметь при себе наличные, рассчитанные на два-три дня обычных расходов. Она объяснила это возможностью перебоев с безналичной оплатой, несмотря на то что снижение уровня безналичных платежей маловероятно.

экономисты
Россия
аналитики
наличные
