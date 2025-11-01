Воробьев рассказал, когда запустят движение по участку трассы М-9 «Балтия» Воробьев: движение на участке трассы М-9 «Балтия» запустят до конца года

Движение по участку трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью запустят до конца года, рассказал 360.ru губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он объяснил, что дополнительные полосы позволят жителям быстрее перемещаться между регионами.

Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, четыре полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья, — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в этом году на участке уже открывали движение ко Дню Победы. По его словам, это позволило жителям с большим комфортом добраться до Ржевского мемориала Советскому Солдату.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что Южный обход Тюмени, который войдет в состав федеральной трассы М-12 «Восток», будет платным для водителей из других регионов. Он уточнил, что местные жители будут освобождены от оплаты проезда по данному участку.