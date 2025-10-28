В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»

В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих» Губернатор Моор: Южный обход Тюмени станет платным для иногородних водителей

Южный обход Тюмени, который войдет в состав федеральной трассы М-12 «Восток», будет платным для водителей из других регионов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии. Он уточнил, что местные жители будут освобождены от оплаты проезда по данному участку.

Ведутся необходимые подготовительные работы, передача земли, корректируется проект с учетом того, что дорога будет реализована через концессию. Проезд будет платным для иногородних. По планам, летом 2026 года начнутся строительные работы, — сказал руководитель.

Строительство 20-километрового Южного обхода планируется завершить в 2029 году. Этот новый отрезок дороги станет частью масштабного проекта по продлению магистрали М-12 «Восток» до Омска, который реализуется правительством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируется создание многосоставного Южного коридора. Начальник Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков уточнил, что в настоящее время проект частично реализуется на строительной площадке, одновременно проходя экспертизу. В 2025 году в городе будет завершено строительство развязки на Червишевском тракте.