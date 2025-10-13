Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:54

В Тюмени реализуют проект Южного коридора

В Тюмени появится многосоставный Южный коридор, сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков в эфире «Радио-7». По его словам, на данный момент проект частично находится на стадии стройки, а также проходит экспертизу.

В этом году будет запущен прямой ход по развязке на Московском тракте. Улицу Сергея Джанбровского уже запроектировал и будет строить Тюменский район, начнут в следующем году. Следующая улица — Фармана Салманова. В этом году будет открытие, ее довели до конца, до деревни Падерина, — уточнил Исаков.

По словам замначальника регионального управления строительства, в 2025 году в городе достроят развязку на Червишевском тракте. В планах также работы на пути между развязкой на Червишевском тракте и кольцом Пермякова.

Ранее заместитель главы Челябинска Дмитрий Агеев сообщил, что окончательное решение о переходе улицы Клайна в Челябинске в муниципальную собственность планируется принять в конце ноября. При этом отмечалось, что проект по строительству новой дорожной инфраструктуры уже был подготовлен специалистами комитета дорожного хозяйства.

Тюмень
проекты
экспертизы
стройки
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
