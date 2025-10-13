Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, когда Челябинск получит в собственность одну улицу

Замглавы Челябинска Агеев: улицу Клайна передадут мэрии в конце ноября

Фото: Андрей Попов/РИА Новости

Окончательное решение о переходе улицы Клайна в Челябинске в муниципальную собственность планируется принять в конце ноября, сообщил заместитель главы города Дмитрий Агеев. При этом проект по строительству новой дорожной инфраструктуры уже подготовлен специалистами комитета дорожного хозяйства, передает KP.RU.

Будет общее собрание учредителей ООО, их достаточно много. Собрание пройдет 24 ноября, — заявил Агеев в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Замглавы добавил, что, по имеющейся у него информации, все собственники согласны с предстоящей передачей. Несмотря на отложенные сроки принятия формального решения, проектная документация на строительство улицы уже полностью готова.

Глава Челябинска Алексей Лошкин констатировал, что даже при положительном решении начать строительные работы в текущем году уже не получится. Агеев подтвердил эту информацию, отметив, что стройку поставят в план в первоочередном порядке уже на 2026 год. При этом мэр поручил своему заместителю выяснить причины столь позднего проведения собрания и попытаться перенести его на более раннюю дату.

Строительство капитальной дороги по улице Клайна в микрорайоне «Парковый» местные жители ожидают на протяжении нескольких лет. Протяженность проблемного участка, который нуждается в благоустройстве, составляет примерно 300 метров. Ранее дорога была лишь отсыпана, а полноценные работы по ее обустройству никогда не проводились, поскольку участок находится в частной собственности, и переговоры о его передаче городу все еще ведутся.

До этого стало известно, что 10 октября из театра драмы имени Орлова в Челябинске срочно эвакуировали зрителей из-за срабатывания пожарной сигнализации. По словам очевидцев, в момент срабатывания тревоги в театре шло сразу два спектакля. Позднее выяснилось, что сигнализация была ложной.

