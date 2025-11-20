Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
В Минтрансе раскрыли, когда беспилотные грузовики поедут по трассе М-12

Никитин: беспилотные грузовики пустят по трассе М-12 в 2026 году

Владимир Путин и Андрей Никитин Владимир Путин и Андрей Никитин Фото: kremlin.ru
Беспилотные грузовики пустят по трассе М-12 «Восток» в 2026 году, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтранса РФ Андрей Никитин. По его словам, в настоящее время такой транспорт уже перемещается по ЦКАД и М-11. Министр добавил, что в скором времени перевозка товаров на беспилотных грузовиках станет обыденностью.

У нас <…> развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАД. В следующем году выходят на М-12, — сказал Никитин.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что Правительство России активно развивает проект беспилотных грузовых перевозок, но сталкивается с рядом сложных задач. Основной проблемой на текущем этапе он назвал интеграцию автономного транспорта в плотную городскую среду.

До этого стало известно, что в России до конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотного транспорта. Кроме того, будет разработана система цифровых двойников дорог. Отмечается, что по трассам передвигаются уже 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.

