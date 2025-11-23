Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 06:27

Пушков поставил психиатрический диагноз лидерам ЕС

Пушков: лидеры ЕС болеют анозогнозией, отказываясь признать победу России

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Позиция европейских лидеров, которые отказываются признать победу России, является проявлением психиатрического заболевания, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его мнению, политики стран ЕС демонстрируют симптомы анозогнозии, отрицая очевидные факты.

Анозогнозия — так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевания. Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают евролидеры, которые <...> упорно отказываются признать очевидное, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что европейские государства требуют внесения изменений в несколько пунктов мирного предложения президента США Дональда Трампа по Украине. Согласно полученным данным, они настаивают на исключении положения о территориальном разделе, включая признание российской принадлежности всей территории ДНР и Крыма.

Кроме того, президент США констатировал продолжающуюся потерю территорий Украиной. Американский лидер подтвердил стремление достичь прекращения вооруженного противостояния.

Евросоюз
болезни
Алексей Пушков
Совет Федерации
