23 ноября 2025 в 06:00

«Военный авантюрист»: во Франции выразили недовольство политикой Макрона

Le Journal du Dimanche: рейтинг Макрона падает из-за его позиции по Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине усугубляет его рейтинг во французском обществе, пишет газета Le Journal du Dimanche. Журналисты отметили, что все больше людей выступает против действий политика, поскольку обеспокоены проблемой с безопасностью внутри страны.

Его жесткая позиция по Украине, воинственный тон, намеки на отправку войск подпитывают повторяющиеся обвинения: «военный авантюрист», — говорят некоторые, уставшие от президента, «который грозит далеко, но мало защищает здесь», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что в вопросе борьбы с наркотрафиком в Марселе «ничего не изменилось, несмотря на 15 визитов президента». План по благоустройству города «Большой Марсель» также не оправдал ожиданий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой Украины Владимиром Зеленским обсудил американский мирный план. Участники беседы определили линию боевого соприкосновения (ЛБС) в качестве основы для будущих переговоров. Стороны отметили, что достижение консенсуса по таким вопросам требует обязательного одобрения всех участников, поскольку тема затрагивает интересы Европейского союза и НАТО.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о готовности украинского президента к переговорам по мирному плану главы США Дональда Трампа. Он констатировал отсутствие соответствующих сигналов от Киева.

Эммануэль Макрон
Франция
Украина
президенты
