Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт с Россией до тех пор, пока ему не передадут замороженные российские активы, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель Ким Дотком. По его словам, главу государства интересует лишь материальная сторона вопроса, а не жизни военнослужащих.

Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны, — заявил бизнесмен.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Россия может потребовать от Евросоюза компенсацию в размере €200 млрд (19 трлн рублей) за поддержку Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал новый план Евросоюза, согласно которому Россию хотят обязать платить Киеву репарации. По мнению политика, именно Запад виноват в этом конфликте и не хочет его завершать.