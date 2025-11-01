Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:18

В Европе озвучили, когда Зеленский согласится завершить конфликт

Бизнесмен Дотком: Зеленского остановит передача замороженных активов России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global look press

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт с Россией до тех пор, пока ему не передадут замороженные российские активы, заявил в соцсети X немецко-финский предприниматель Ким Дотком. По его словам, главу государства интересует лишь материальная сторона вопроса, а не жизни военнослужащих.

Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны, — заявил бизнесмен.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Россия может потребовать от Евросоюза компенсацию в размере €200 млрд (19 трлн рублей) за поддержку Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал новый план Евросоюза, согласно которому Россию хотят обязать платить Киеву репарации. По мнению политика, именно Запад виноват в этом конфликте и не хочет его завершать.

Владимир Зеленский
активы
Киев
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска предположил, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
«Я видел, что ему больно»: Бурунов рассказал о подвиге Попова
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.