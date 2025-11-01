В США узнали о планах Болгарии выйти из санкций против ЛУКОЙЛа

Болгария может подать запрос на исключение из американских санкций против компании ЛУКОЙЛ, передает Politico со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, власти в настоящее время изучают соответствующую возможность.

Болгария изучает возможность запроса на освобождение от новых санкций США против <...> нефтяной компании России, — сказано в материале.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний. До этого такие же меры ввела Великобритания. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.

Ранее сообщалось, что Литва остановит транзит грузов компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в Калининградскую область. Уточнялось, что LTG не работает напрямую с российскими компаниями, их продукцию переправляют компании-экспедиторы.

Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия обладает значительными возможностями для противодействия блокировке транзита в Калининградскую область. Сенатор также выразил мнение, что прибалтийские государства, включая Литву, Латвию и Эстонию, «просто лишились совести».