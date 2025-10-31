Литва пошла на отчаянный шаг после скандала с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью»

Литва остановит транзит грузов компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в Калининградскую область, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на заявление госпредприятия «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы», LTG). Отмечается, что LTG не работает напрямую с российскими компаниями, их продукцию переправляют компании-экспедиторы.

После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения действующих соглашений, LTG не будет осуществлять транспортные операции с участием компаний, находящихся под санкциями США или Великобритании, включая ЛУКОЙЛ, «Роснефть» или связанные с ними структуры, — заявили на литовском госпредприятии.

Отмечается, что Вильнюс присоединился к антироссийским санкциям США от 22 октября 2025 года. Американский Минфин включил в новый пакет ограничений «Роснефть», ЛУКОЙЛ и еще 34 дочерние структуры этих компаний. Санкции Запада вступят в силу с 21 ноября.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: Россия рассчитывает, что Литва воздержится от провокационных действий в отношении калининградского транзита. По ее словам, в Москве ожидают, что власти страны не станут претворять в жизнь громкие заявления.