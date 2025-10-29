Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:17

В МИД высказались о планах Литвы на калининградский транзит

Захарова: Россия надеется на отказ Литвы от провокаций с транзитом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия рассчитывает, что Литва воздержится от провокационных действий в отношении калининградского транзита, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Москве ожидают, что власти страны не станут претворять в жизнь громкие заявления, передает ТАСС.

Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что республика сохраняет право на полное прекращение калининградского транзита при возникновении угроз национальной безопасности. Глава дипломатического ведомства уточнил, что подобное решение может стать ответом на конкретные действия России.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия обладает значительными возможностями для противодействия блокировке транзита в Калининградскую область. Сенатор также выразил мнение, что прибалтийские государства, включая Литву, Латвию и Эстонию, «просто лишились совести».

