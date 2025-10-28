«Играют с огнем»: Литву предостерегли от блокады транзита в Калининград Сенатор Джабаров: РФ может противодействовать блокаде транзита в Калининград

Россия имеет колоссальные возможности противодействовать блокировке транзита в Калининградскую область, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, страны Прибалтики, в том числе Литва, Латвия и Эстония, «просто потеряли совесть».

Наши бывшие прибалтийские республики <…> когда-то вообще получили свои земли от Петра Первого, который завоевал их в Северной войне. Они живут на земле, на которую раньше даже не имели права. Дай бог, мы люди щедрые: подарили — пусть живут. Но когда они пытаются задушить нас, используя положение Калининградской области, они играют с огнем, — подчеркнул сенатор.

Он предупредил, что Россия долго терпит, но может и «вдарить, если необходимо». Джабаров также заявил, что Литва глубоко заблуждается, если рассчитывает на помощь Запада. Он уверен, что ни одно развитое европейское государство не станет вмешиваться в возможный конфликт. В качестве весомого аргумента сенатор напомнил о дислокации Балтийского флота в Калининграде и близости Северного флота.

Попробуйте что-то сделать с Калининградом — мало никому не покажется. Мне кажется, прибалты это понимают. Но вот это постоянное нагнетание, попытки действовать нам на нервы, испытывать наше терпение добром для них не кончится, — резюмировал Джабаров.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что республика сохраняет за собой возможность полного прекращения калининградского транзита, если этого потребуют соображения национальной безопасности. Он пояснил, что такое решение может быть принято в ответ на определенные действия РФ.