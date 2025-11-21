Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России

Трамп назвал новые санкции препятствием для продажи российской нефти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Новые американские санкции против России будут направлены на ограничение продажи российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду в эфире радио Fox News. Глава Белого дома охарактеризовал планируемые ограничительные меры как весьма серьезные.

И они (санкции — NEWS.ru) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти, — сказал американский лидер.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц заявил о возможности введения дополнительных санкционных мер против России. Дипломат уточнил, что новые экономические ограничения могут быть применены в случае продолжения боевых действий на территории Украины.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что новый пакет ограничительных мер США против России способен вызвать недовольство других государств. Парламентарий отметил, что американские санкции предполагают введение вторичных ограничений против стран, осуществляющих взаимодействие с РФ.

