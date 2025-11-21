Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 19:57

В СИБУРе рассказали об объемах возможного увеличения экспорта в БРИКС

Представитель СИБУРа не исключила рост экспорта полимеров в БРИКС до 5 млн тонн

Виктория Уварова Виктория Уварова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская компания СИБУР в следующие пять лет будет готова поставить в страны БРИКС порядка 5 млн тонн различных полимеров, рассказала на полях VII Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова. По ее словам, за эти поставки может в том числе отвечать Амурский газохимический комплекс (АГХК), который начнет работу в 2026–2027 годах на Дальнем Востоке.

В ближайшие пять лет из России будут дополнительно экспортироваться около 5 млн т различных полимеров — полиэтилена, полипропилена и полистиролов. Все эти объемы мы готовы поставлять в первую очередь в дружественные страны — безусловно, это участники БРИКС. На сегодняшний день мы пока развиваем точечные, небольшие поставки, входим в эти регионы со своим продуктом, пытаемся понять, что нужно нашим потребителям, — пояснила Уварова.

По ее словам, компания считает важным предлагать клиентам правильные сервисные решения и те условия, которые были бы максимально комфортны импортерам.

В качестве направлений экспорта, в том числе продукции АГХК, мы рассматриваем все варианты, поскольку рынки становятся более сложными. Конечно, нам необходимо иметь возможность поставок в разные страны, чтобы диверсифицировать свои продажи, — указала собеседница.

Ранее участник Муниципального форума БРИКС из Нигерии Имо Езе Калу назвал главное преимущество этого мероприятия. По его словам, ММФ, который в эти дни проходит в Петербурге, дает возможность людям из разных стран находить новые полезные контакты.

экспорт
Россия
БРИКС
поставки
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для SIM-карт
Путин раскрыл иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Мост в будущее: итоги VII Международного муниципального форума БРИКС
Эсминец США развернул танкер с нафтой у берегов Венесуэлы
«Мост возможностей»: предприниматель о новом способе бизнес-коммуникаций
«Ушла наша мамочка»: Виторган рассказал о смерти близкого родственника
Трамп оценил угрозу России балтийским странам
Измены, потеря ребенка, слова о России и Украине: как живет Алика Смехова
Петербуржцам рассказали о погоде в начале последней осенней недели
Продажи одной сверхпопулярной сладости обрушились в России
Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников
Известный телеведущий стал инструктором на авиатренажере
Умер автор саундтрека к «Монахине»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.