В СИБУРе рассказали об объемах возможного увеличения экспорта в БРИКС Представитель СИБУРа не исключила рост экспорта полимеров в БРИКС до 5 млн тонн

Российская компания СИБУР в следующие пять лет будет готова поставить в страны БРИКС порядка 5 млн тонн различных полимеров, рассказала на полях VII Международного муниципального форума БРИКС в Петербурге руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова. По ее словам, за эти поставки может в том числе отвечать Амурский газохимический комплекс (АГХК), который начнет работу в 2026–2027 годах на Дальнем Востоке.

В ближайшие пять лет из России будут дополнительно экспортироваться около 5 млн т различных полимеров — полиэтилена, полипропилена и полистиролов. Все эти объемы мы готовы поставлять в первую очередь в дружественные страны — безусловно, это участники БРИКС. На сегодняшний день мы пока развиваем точечные, небольшие поставки, входим в эти регионы со своим продуктом, пытаемся понять, что нужно нашим потребителям, — пояснила Уварова.

По ее словам, компания считает важным предлагать клиентам правильные сервисные решения и те условия, которые были бы максимально комфортны импортерам.

В качестве направлений экспорта, в том числе продукции АГХК, мы рассматриваем все варианты, поскольку рынки становятся более сложными. Конечно, нам необходимо иметь возможность поставок в разные страны, чтобы диверсифицировать свои продажи, — указала собеседница.

Ранее участник Муниципального форума БРИКС из Нигерии Имо Езе Калу назвал главное преимущество этого мероприятия. По его словам, ММФ, который в эти дни проходит в Петербурге, дает возможность людям из разных стран находить новые полезные контакты.