20 ноября 2025 в 13:41

В Госдуме оценили возможные последствия «сокрушительных санкций» США

Депутат Чепа: новый пакет санкций США вызовет недовольство у других стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Новый пакет «сокрушительных санкций» США против России может вызвать недовольство у других стран, заявил Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что новые ограничения подразумевают введение вторичных санкций против стран, которые взаимодействуют с Россией.

Насколько это может сработать — вопрос, но такая политика у многих стран вызывает огромное недовольство. Недовольство вмешательством США в их суверенное право, навязыванием им других взглядов и влиянием на их экономические программы, что мешает развитию этих стран, а значит, является вмешательством в их внутренние дела, — заявил Чепа.

По мнению депутата, новые ограничения не будут приняты в том виде, который продвигают сейчас некоторые конгрессмены. Он отметил, что санкции, касающиеся других стран, вряд ли будут введены.

Американский сенатор Линдси Грэм ранее заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против России. По его словам, глава Белого дома поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну представить документ для рассмотрения.

