Куда сходить в Москве в выходные 22–23 ноября: день рождения Деда Мороза

Как провести предпоследние выходные этой осени, 22 и 23 ноября? Помогаем вам определиться в традиционном обзоре афиши Москвы от NEWS.ru! Отпразднуйте юбилей популярного мюзикла и день рождения Деда Мороза, посмотрите документальный фильм или поиграйте в советские игровые автоматы — собрали подборку идей, куда сходить в столице в конце ноября.

Куда сходить в Москве 22 и 23 ноября с девушкой: от «Смешариков» до Владимира Татлина

В какой музей в Москве сходить в выходные? Советуем отправиться в Центр «Зотов» на новую выставку, посвященную творчеству авангардиста Владимира Татлина. В экспозицию вошло более 200 предметов — от картин и чертежей до реконструкций арт-объектов.

Что посмотреть в театре? Если хотите увидеть что-то новое, то в субботу можно отправиться в Московский Художественный театр им. А. П. Чехова на «Кабалу святош». Эту пьесу Михаил Булгаков написал специально для МХТ. В сентябре 2025 года «Кабала святош» вернулась на сцену театра. В постановке играют Константин Хабенский и Николай Цискаридзе. А вот в театре им. Моссовета есть повод заглянуть на рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Легендарный мюзикл не так давно отметил 35-летие на российской сцене.

В воскресенье концерт в Москве даст Лолита. Идея для девушек: советуем сходить, если хочется отправить кого-то «на небо за звездочкой». А для любителей музыки посовременнее — концерт группы Ay Yola, авторов вирусной композиции Homay.

Любителем кино рекомендуем сходить на показы документалок. В Москве подходит к завершению фестиваль Beat Weekend: в субботу, например, можно посмотреть ленту «Двадцать лет со Смешариками» и узнать, как создавался популярный мультсериал.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 22–23 ноября: игровые автоматы и школьная программа

В Москве продолжается театральный фестиваль «Школьная классика». Проект, запущенный в 2015 году, направлен на то, чтобы помочь школьникам знакомиться с классической литературой через театральные постановки. Очередной сезон обещает быть очень масштабным: в программу включено более ста спектаклей! В эти выходные советуем сходить с ребенком на постановки Самарского театра драмы «Камерная сцена» — «Капитанская дочка», «Недоросль». Еще можно посмотреть «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» в версии Брянского ТЮЗа и «Горе от ума» от Театра на Покровке.

Куда сходить в Москве: необычные музеи Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продолжаем искать интересные места, куда можно сходить с ребенком в Москве. В этот раз предлагаем отправиться в Музей советских игровых автоматов. Там можно не только поиграть в старые-добрые игры, но еще выпить газировки, сфотографироваться в тематической фотозоне, а если повезет, побывать на лекции о поп-культуре СССР.

Кстати, на 20 ноября выпадал Всемирный день ребенка. Часть московских культурных учреждений проведет тематические мероприятия в честь праздника в выходные. Например, в воскресенье можно побывать на фестивале для детей на Южном речном вокзале.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: экскурсия и день рождения Деда Мороза

За бесплатными фотосессиями отправляемся в ГУМ. Тут уже появились елочки и праздничные украшения.

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» приглашает на день рождения Деда Мороза. На уличной сцене усадьбы состоится концертная программа. В нее входят выступления музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, световое шоу, номера барабанщиков и иллюзиониста. Вход свободный.

Любителям московского краеведения в субботу можно сходить на бесплатную экскурсию. Узнайте, как развивалось Троице-Лыково — сейчас местность в составе района Строгино — в разные годы, кто владел местной усадьбой и строил здесь храмы.

