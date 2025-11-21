Лечение зубов стало роковым для шестилетней девочки В Испании шестилетняя девочка ушла из жизни после посещения стоматолога

В частной стоматологической клинике в Испании скончалась шестилетняя пациентка, сообщает издание El Pais. Девочку доставили в больницу Валенсии с остановкой сердца после визита к зубному врачу. В тот же день из этой же клиники с тяжелыми симптомами была госпитализирована еще одна юная пациентка.

Состояние четырехлетнего ребенка удалось стабилизировать, тогда как шестилетнюю девочку спасти не получилось. По данному инциденту власти начали официальное расследование. Работа медицинского учреждения временно приостановлена по решению суда.

Ранее стало известно о гибели как минимум 24 детей в Индии после приема сиропа от кашля. Вероятной причиной трагедии называют партию лекарства, при создании которой был применен растворитель пропиленгликоль, возможно, содержащий токсичные вещества.

Кроме того, в Турции подросток скончался в результате жестокого розыгрыша на производстве. В столярной мастерской его коллеги скрутили юношу, сняли с него брюки и направили в анальное отверстие шланг, подающий сжатый воздух под большим давлением. После этого молодого человека госпитализировали с тяжелейшими травмами, в том числе с нарушением целостности кишечника. Несмотря на экстренную операцию, он провел пять суток в отделении реанимации, после чего медики констатировали смерть.