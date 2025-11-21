Два дня интенсивных дискуссий, сотни деловых встреч и главный вывод: альтернативные западные институты, такие как БРИКС, из политического клуба превратились в практический инструмент для развития городов и бизнеса. В Северной столице завершил работу VII Международный муниципальный форум БРИКС, собравший на своих площадках тысячи участников — мэров, губернаторов, предпринимателей и экспертов со всего мира. Подробнее о его итогах — в материале NEWS.ru.

Нефтехимический гигант делает ставку на БРИКС

Знаковым событием второго дня форума стало заявление российской компании СИБУР о стратегическом расширении деятельности в странах БРИКС. Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова на сессии «Путь продукта: от Российской Индустрии к рынкам БРИКС» сообщила о планах активного выхода на эти рынки.

«Мы максимально планируем расширить наши поставки и нашу зону присутствия, и, конечно, в первую очередь мы будем рассматривать страны БРИКС, — заявила Уварова. — Начиная с 2026 года мы будем все более активно заходить на эти рынки, предлагая комплексные сервисные решения для каждой страны».

Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

СИБУР, который с запуском новых мощностей выйдет на второе место среди самых быстрорастущих компаний в нефтехимии, планирует занять шестое-седьмое место в мире по выпуску полимерных материалов. Это заявление подтверждает растущий интерес российского бизнеса к рынкам стран объединения.

Россия готовит кадры для экономики БРИКС

Наиболее обсуждаемой инициативой дня стало заявление РУДН о запуске масштабных программ подготовки специалистов в странах объединения. «Мы разработали программу по подготовке сварщиков в Индии. Обучение будет проходить на российском оборудовании с российскими расходными материалами», — сообщил директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин.

Программа уже получила широкий отклик: потребность в квалифицированных сварщиках только от российских работодателей исчисляется тысячами специалистов. Первые учебные центры начнут работу в Дели и Мумбаи уже в декабре — январе.

Параллельно разрабатываются программы подготовки операторов БПЛА, включая надводные и подводные системы, что особенно актуально для Индии, имеющей протяженную береговую линию. Для координации образовательных инициатив РУДН инициировал создание Института сварки стран БРИКС.

Директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин Фото: NEWS.ru

Доверие к России — конкурентное преимущество в борьбе за рынки

В кулуарах форума эксперты отмечали уникальное конкурентное преимущество российского бизнеса на рынках партнеров. Глава комитета по Ирану в Ассоциации экспорта и импорта России Ибрагим Мелло подчеркнул: «Если указано, что товар произведен в России, то здесь этому верят, любят и уважают такую продукцию. Это наше ключевое преимущество в конкурентной борьбе с Китаем и Турцией».

Особые перспективы открываются для российских IT-компаний. По словам эксперта, на Ближнем Востоке хорошо известны сильные стороны российских цифровых решений в сфере госуслуг и промышленного софта. Местные игроки — от банков до IT-компаний — активно интересуются сотрудничеством.

Исторические связи и новые амбиции многостороннего сотрудничества

Пленарное заседание форума вывело дискуссию на геополитический уровень. Представитель ЮАР Муса Мдлули, обращаясь к исторической памяти, заявил: «Необходимо сделать так, чтобы БРИКС заменил собой G7. Все возможности для этого есть».

Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко отметил, что за семь лет проведения форум стал уникальной площадкой для создания справедливого миропорядка. Ректор Горного университета Владимир Литвиненко призвал страны БРИКС противостоять «новым методам колонизации» и создавать действенные механизмы кооперации.

Особый интерес участников вызвала представительная делегация из Индии. «Весь день расписан», — признался NEWS.ru глава временного офиса Центра социально-консервативной политики в Индии Александр Евтух, описывая плотный график встреч индийских представителей. Делегация включала специалистов из финансового сектора, туризма и науки, что демонстрирует комплексный подход к развитию отношений.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании, подчеркнул: «Повестка дня форума отражает современные вызовы и возможности — от цифровой трансформации и искусственного интеллекта до туризма и культурных обменов».

Главным результатом двухдневного марафона можно считать не подписанные меморандумы, а сформированную уверенность в том, что альтернативные пути развития не только существуют, но и активно работают. VII Муниципальный форум БРИКС наглядно показал: мир не ограничивается странами «золотого миллиарда» и будущее строится здесь и сейчас — в тесном сотрудничестве тех, кто готов работать друг с другом на основе взаимного уважения и прагматизма.

