21 ноября 2025 в 20:36

Мост в будущее: итоги VII Международного муниципального форума БРИКС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два дня интенсивных дискуссий, сотни деловых встреч и главный вывод: альтернативные западные институты, такие как БРИКС, из политического клуба превратились в практический инструмент для развития городов и бизнеса. В Северной столице завершил работу VII Международный муниципальный форум БРИКС, собравший на своих площадках тысячи участников — мэров, губернаторов, предпринимателей и экспертов со всего мира. Подробнее о его итогах — в материале NEWS.ru.

Нефтехимический гигант делает ставку на БРИКС

Знаковым событием второго дня форума стало заявление российской компании СИБУР о стратегическом расширении деятельности в странах БРИКС. Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова на сессии «Путь продукта: от Российской Индустрии к рынкам БРИКС» сообщила о планах активного выхода на эти рынки.

«Мы максимально планируем расширить наши поставки и нашу зону присутствия, и, конечно, в первую очередь мы будем рассматривать страны БРИКС, — заявила Уварова. — Начиная с 2026 года мы будем все более активно заходить на эти рынки, предлагая комплексные сервисные решения для каждой страны».

Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова Руководитель продуктового маркетинга холдинга Виктория Уварова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

СИБУР, который с запуском новых мощностей выйдет на второе место среди самых быстрорастущих компаний в нефтехимии, планирует занять шестое-седьмое место в мире по выпуску полимерных материалов. Это заявление подтверждает растущий интерес российского бизнеса к рынкам стран объединения.

Россия готовит кадры для экономики БРИКС

Наиболее обсуждаемой инициативой дня стало заявление РУДН о запуске масштабных программ подготовки специалистов в странах объединения. «Мы разработали программу по подготовке сварщиков в Индии. Обучение будет проходить на российском оборудовании с российскими расходными материалами», — сообщил директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин.

Программа уже получила широкий отклик: потребность в квалифицированных сварщиках только от российских работодателей исчисляется тысячами специалистов. Первые учебные центры начнут работу в Дели и Мумбаи уже в декабре — январе.

Параллельно разрабатываются программы подготовки операторов БПЛА, включая надводные и подводные системы, что особенно актуально для Индии, имеющей протяженную береговую линию. Для координации образовательных инициатив РУДН инициировал создание Института сварки стран БРИКС.

Директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин Директор Инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин Фото: NEWS.ru

Доверие к России — конкурентное преимущество в борьбе за рынки

В кулуарах форума эксперты отмечали уникальное конкурентное преимущество российского бизнеса на рынках партнеров. Глава комитета по Ирану в Ассоциации экспорта и импорта России Ибрагим Мелло подчеркнул: «Если указано, что товар произведен в России, то здесь этому верят, любят и уважают такую продукцию. Это наше ключевое преимущество в конкурентной борьбе с Китаем и Турцией».

Особые перспективы открываются для российских IT-компаний. По словам эксперта, на Ближнем Востоке хорошо известны сильные стороны российских цифровых решений в сфере госуслуг и промышленного софта. Местные игроки — от банков до IT-компаний — активно интересуются сотрудничеством.

Исторические связи и новые амбиции многостороннего сотрудничества

Пленарное заседание форума вывело дискуссию на геополитический уровень. Представитель ЮАР Муса Мдлули, обращаясь к исторической памяти, заявил: «Необходимо сделать так, чтобы БРИКС заменил собой G7. Все возможности для этого есть».

Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко отметил, что за семь лет проведения форум стал уникальной площадкой для создания справедливого миропорядка. Ректор Горного университета Владимир Литвиненко призвал страны БРИКС противостоять «новым методам колонизации» и создавать действенные механизмы кооперации.

Особый интерес участников вызвала представительная делегация из Индии. «Весь день расписан», — признался NEWS.ru глава временного офиса Центра социально-консервативной политики в Индии Александр Евтух, описывая плотный график встреч индийских представителей. Делегация включала специалистов из финансового сектора, туризма и науки, что демонстрирует комплексный подход к развитию отношений.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании, подчеркнул: «Повестка дня форума отражает современные вызовы и возможности — от цифровой трансформации и искусственного интеллекта до туризма и культурных обменов».

Главным результатом двухдневного марафона можно считать не подписанные меморандумы, а сформированную уверенность в том, что альтернативные пути развития не только существуют, но и активно работают. VII Муниципальный форум БРИКС наглядно показал: мир не ограничивается странами «золотого миллиарда» и будущее строится здесь и сейчас — в тесном сотрудничестве тех, кто готов работать друг с другом на основе взаимного уважения и прагматизма.

