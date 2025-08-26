Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж

Присутствие на родах отца ребенка не мешает процессу, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. При этом, по его словам, иногда бывают ситуации, когда помощь может понадобиться мужчине.

Сами роды, когда муж, во-первых, видит, как жена рожает, какой это нелегкий физиологический акт, когда он ей активно помогает, берет ее сзади, удерживает в том положении, чаще всего сидя, которое она выбирает, дышит вместе с ней, это потрясающее зрелище. Конечно, бывает, что когда уже головка рождается, помощь-то надо оказывать мужу, а не жене, — отметил он.

Однако несмотря на это присутствие супруга приносит только пользу всем участникам процесса, резюмировал специалист.

