26 августа 2025 в 09:27

Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж

Профессор Радзинский: присутствующий при родах муж не является помехой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Присутствие на родах отца ребенка не мешает процессу, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор Виктор Радзинский. При этом, по его словам, иногда бывают ситуации, когда помощь может понадобиться мужчине.

Сами роды, когда муж, во-первых, видит, как жена рожает, какой это нелегкий физиологический акт, когда он ей активно помогает, берет ее сзади, удерживает в том положении, чаще всего сидя, которое она выбирает, дышит вместе с ней, это потрясающее зрелище. Конечно, бывает, что когда уже головка рождается, помощь-то надо оказывать мужу, а не жене, — отметил он.

Однако несмотря на это присутствие супруга приносит только пользу всем участникам процесса, резюмировал специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова заявила NEWS.ru, что некоторые пищевые вещества, например цинк, могут повысить шансы мужчины зачать ребенка. По ее словам, этот минерал, который, в частности, содержится в мясе и морепродуктах, отвечает за производство тестостерона. Кроме этого, подчеркнула врач, для мужчин, которые хотят зачать ребенка, будет полезен витамин D.

Она отметила, что важным элементом для мужского здоровья еще является магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых. По ее словам, также полезны омега-3 жирные кислоты, которые помогают повысить качество спермы. Как подчеркнула врач, ими богата рыба и грецкие орехи.

роды
супруги
роддомы
партнёрство
гинекологи
советы
Анна Акимова
А. Акимова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
