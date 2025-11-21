«Весь день расписан»: делегация Индии оказалась нарасхват на ММФ БРИКС

В Петербурге проходит второй день VII Международного муниципального форума (ММФ) БРИКС, который в этом году объединил участников из 126 стран мира. Одной из самых представительных на мероприятии оказалась делегация из Индии, в которую вошли специалисты из гуманитарной и бизнес-сферы. Об их ожиданиях и впечатлениях от ММФ рассказал NEWS.ru замдиректора по международному сотрудничеству Центра социально-консервативной политики и глава временного офиса центра в Индии Александр Евтух.

— Александр, на этом форуме очень большая индийская делегация — наверное, одна из самых представительных. С чем это связано?

— Во-первых, это связано с геополитической ситуацией. Запрос на развитие российско-индийских отношений сейчас актуален. Учитывая ту большую работу, которая проводится в Индии, мы стараемся установить максимально эффективные контакты в разных сферах — и в гуманитарной, и в деловой. Ее результат — приезд очень компетентной индийской делегации в достаточно расширенном составе.

Могу сказать, что, по отзывам участников форума, все встречи были очень успешны, и у них практически весь день был расписан.

— Какие секторы индийской экономики или гуманитарной сферы представляет ваша делегация?

— Мы представляем сектор финансовой политики, сектор туризма. Возглавляет делегацию руководитель Торгово-промышленной палаты знаний — само название говорит о том, что это ведомство объединяет науку и образование с торгово-промышленными задачами в классическом виде. Один из делегатов возглавляет Фонд глобальных знаний — это международная структура, которая стремится к обмену опытом в области науки. Ее представители очень хотят выстроить сотрудничество с российскими организациями.

— Каковы ваши впечатления от работы форума?

— Впечатления максимально положительные, все прекрасно организовано. В моем понимании это очень эффективная площадка для выстраивания точечных контактов, установления прямого диалога между заинтересованными сторонами.

