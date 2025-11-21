Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:44

На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru

В рамках VII Международного муниципального форума БРИКС состоялся бизнес-завтрак, организованный NEWS.ru. В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Китая, Индии, Южной Кореи и других стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Выступавшие на завтраке представители Китая и Индии подчеркнули важность проходящего в Санкт-Петербурге мероприятия, а также отметили важное значение социальной ответственности бизнеса в своих странах. Кроме того, было уделено внимание и деловым моментам. Так, представители Китая, работающие в сфере производства кондитерских изделий, предложили помимо экспорта своей продукции, организовать ее выпуск «на местах» в странах-участницах БРИКС. При этом китайские бизнесмены выразили готовность оказать помощь в наладке производственных моментов.

Ранее в рамках ММФ БРИКС Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) заключил соглашения о поставках спецтехники в Индию, Бразилию и Иран. Соглашения определяют объем и спецификации техники для каждой страны, а также ее адаптацию к местным условиям. Эксперты ТОМЕЗ оценивают общую стоимость международной программы в 500 млн рублей.

Ранее генеральный директор «Национального агентства контроля сварки» Андрей Прилуцкий объявил о создании Университета сварщиков стран БРИКС для борьбы с дефицитом квалифицированных специалистов.

БРИКС
форумы
муниципалитеты
Санкт-Петербург
Китай
