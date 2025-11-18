Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026

Россиянин поставил 500 тыс. рублей на Испанию в отборочном матче на ЧМ-2026

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россиянин сделал ставку в размере 500 тысяч рублей на победу сборной Испании в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает Legalbet. Испанской сборной предстоит игра против команды из Грузии.

Выбор был сделан по коэффициенту 1.14, в случае победы ставка принесет россиянину выигрыш в 570 тыс. рублей. Это самая крупная ставка на этот матч. Большинство клиентов букмекеров выбирают именно победу Испании — на этот исход приходится около 98% от общей доли ставок.

Ранее были названы 34 команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году. В этом году дебютантами стали Узбекистан, Иордания и Кабо-Верде. Чемпионат мира пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. В состязаниях примут участие хозяева, а также восемь стран азиатского региона.

Перед этим нападающий футбольного клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признал, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Следующим летом португальцу будет 41 год. В то же время спортсмен говорит, что он продолжает оставаться в хорошей форме.

