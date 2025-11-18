Названы 34 команды, которые примут участие в ЧМ-2026

Названы 34 команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, сообщают в FIFA. В этом году дебютантами стали Узбекистан, Иордания и Кабо-Верде.

Чемпионат мира пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. В состязаниях примут участие хозяева, а также восемь стран азиатского региона. Среди них: Иран, Южная Корея, Япония, Австралия, Катар и Саудовская Аравия.

Южную Америку представят Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Африку — Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, ЮАР, Сенегал и Кот-д`Ивуар. Со стороны Европы на ЧМ выступят Англия, Хорватия, Франция, Норвегия, Португалия, Германия и Нидерланды. Также в чемпионате примет участие Новая Зеландия.

Ранее норвежская сборная по футболу спустя 28 лет вернулась в элиту мирового футбола, одержав победу над командой Италии в отборочном турнире. Этот триумф позволил Норвегии занять первое место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. Решающая встреча состоялась в Италии в рамках заключительного тура отбора. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу скандинавских футболистов.