Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:08

Названы 34 команды, которые примут участие в ЧМ-2026

На ЧМ-2026 определили 34 команды-участника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Названы 34 команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, сообщают в FIFA. В этом году дебютантами стали Узбекистан, Иордания и Кабо-Верде.

Чемпионат мира пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. В состязаниях примут участие хозяева, а также восемь стран азиатского региона. Среди них: Иран, Южная Корея, Япония, Австралия, Катар и Саудовская Аравия.

Южную Америку представят Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Африку — Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, ЮАР, Сенегал и Кот-д`Ивуар. Со стороны Европы на ЧМ выступят Англия, Хорватия, Франция, Норвегия, Португалия, Германия и Нидерланды. Также в чемпионате примет участие Новая Зеландия.

Ранее норвежская сборная по футболу спустя 28 лет вернулась в элиту мирового футбола, одержав победу над командой Италии в отборочном турнире. Этот триумф позволил Норвегии занять первое место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. Решающая встреча состоялась в Италии в рамках заключительного тура отбора. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу скандинавских футболистов.

чемпионат мира
футбол
участники
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.