21 ноября 2025 в 20:43

Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства заявил, что США представили новый вариант мирного плана по урегулированию ситуации на Украине.

По словам Путина, документ, составленный американской стороной, может лечь в основу окончательного решения конфликта. Он уточнил, что у Москвы есть текст предложений, однако публично план пока не обсуждался — речь шла только о его общих положениях.

Как добавил президент, во время встречи в Анкоридже российская сторона подтвердила согласие рассмотреть предложения, несмотря на сложности в переговорах. По словам Путина, новая редакция плана президента США Дональда Трампа появилась после паузы в консультациях и стала результатом дальнейшей работы двух стран.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

