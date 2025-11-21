Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 20:20

Петербуржцам рассказали о погоде в начале последней осенней недели

Синоптик Колесов: в Петербурге 24 ноября ожидается неустойчивая погода и осадки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале следующей недели сохранится неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха от минуса к плюсу, сообщил NEWS.ru главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Он добавил, что из-за холодных воздушных масс 24 ноября возможны осадки в виде снега.

Синоптик отметил, что сильных осадков в регионе не ожидается, местами снег будет умеренным. Колесов напомнил, что в Ленинградской области уже сформировался устойчивый снежный покров более 10 см.

Я думаю, что он будет оставаться везде. Его, конечно, не очень много, но во всяком случае он есть. А в городе все сходит, потому что город — это не только теплая погода в дневные часы, но и теплотрассы. По окрестностям [снег] лежит, в центре города все будет сходить. Невская губа не замерзла, город стоит на части акватории Финского залива, так что тоже тепло, там вода еще +3 градуса. Много факторов, которые портят нам погоду, — заявил Колесов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто около 90% территории страны. Согласно данным метеоролога, к концу текущей недели от снежного покрова освободится практически весь Приволжский федеральный округ.

