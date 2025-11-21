Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 20:10

Умер автор саундтрека к «Монахине»

Скончался автор саундтрека к фильму «Монахиня» Жан-Клод Элой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Французский композитор Жан-Клод Элой умер на 88-м году жизни, сообщает портал Slippedisc. Он создал саундтрек к драме «Монахиня» 1966 года с Анной Кариной, картина была номинирована на награду Каннского кинофестиваля. Причины смерти не уточняются.

Элой был известен работами в электроакустической, инструментальной и вокальной музыке, а также писал музыку для кинопроектов. У композитора есть цикл работ под названием «Освобождение», посвященный правам женщин.

Музыкант получил образование в Парижской консерватории, где еще в студенческие годы получил четыре первые премии, включая награды по фортепиано и камерной музыке. С 1957 года он был учеником немецкого дирижера Карлхайнца Штокхаузена, а в конце 1960-х преподавал в Калифорнийском университете в Беркли. В 1970-х работал в студии электронной музыки WDR в Кельне по приглашению Штокхаузена.

Ранее стало известно о смерти советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого на 99-м году жизни. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту РФ Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в Санкт-Петербургском государственном университете.

