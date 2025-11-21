«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине

Американский мирный план из 28 пунктов может стать основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер высказал данное мнение в ходе совещания с членами Совбеза.
Полагаю, что он (мирный план США — NEWS.ru) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования [на Украине], — говорится в заявлении.
Ранее глава государства сообщил, что Москва получила от Соединенных Штатов документ по украинскому урегулированию. Американский план, состоящий из 28 пунктов, был официально передан российской стороне и затрагивает вопросы мирного урегулирования.
Кроме того, Путин подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами о мирных предложениях Трампа по Украине велся еще до встречи на Аляске. Российский лидер уточнил, что эти контакты не были секретными, хотя и не получали широкого публичного освещения.
Также, президент заявил, что в ходе предварительных консультаций по украинскому урегулированию американская сторона просила Москву проявить гибкость. Российский лидер отметил, что Вашингтон призывал пойти на некоторые уступки в рамках этого диалога.