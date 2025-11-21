Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 20:51

«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине

Путин заявил о возможности мира на Украине на основе плана Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Американский мирный план из 28 пунктов может стать основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер высказал данное мнение в ходе совещания с членами Совбеза.

Полагаю, что он (мирный план США — NEWS.ru) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования [на Украине], — говорится в заявлении.

Ранее глава государства сообщил, что Москва получила от Соединенных Штатов документ по украинскому урегулированию. Американский план, состоящий из 28 пунктов, был официально передан российской стороне и затрагивает вопросы мирного урегулирования.

Кроме того, Путин подчеркнул, что диалог с Соединенными Штатами о мирных предложениях Трампа по Украине велся еще до встречи на Аляске. Российский лидер уточнил, что эти контакты не были секретными, хотя и не получали широкого публичного освещения.

Также, президент заявил, что в ходе предварительных консультаций по украинскому урегулированию американская сторона просила Москву проявить гибкость. Российский лидер отметил, что Вашингтон призывал пойти на некоторые уступки в рамках этого диалога.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
Украина
