21 ноября 2025 в 20:24

«Мост возможностей»: предприниматель о новом способе бизнес-коммуникаций

Анатолий Ким Анатолий Ким Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Помимо B2B и B2C существует еще новый подход H2H. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал советник президента KTI по стратегии Анатолий Ким на полях VII Международного муниципального форума БРИКС.

Мы немного другие

— Анатолий Николаевич, объединение корейских бизнес-клубов вы называете мини-БРИКС на принципах народной дипломатии. А в чем ключевое отличие вашей модели от традиционных торговых палат или бизнес-ассоциаций? Почему именно такой формат эффективен именно сегодня?

— Перед теми, кто приходит в БРИКС, стоит довольно актуальная задача — улучшение понимания делового интереса. То есть есть деловой интерес, а дальше стоит очень серьезный вопрос: как наладить взаимопонимание и конструктивное взаимодействие. Деловой интерес есть у всех. Взаимопонимание и взаимное сотрудничество лежат в плоскости именно нашего подхода. То есть существуют понятия B2B и B2C. Мы же пропагандируем историю как схемы H2H (human to human), то есть именно на этом уровне, на близких расстояниях.

Это не значит, что мы лучше или хуже. Просто мы немножко другие.

А какие конкретные сервисы или инструменты объединение предлагает бизнесу для выхода на рынки шести государств — биржа контактов, правовая поддержка, совместные фонды?

— Как я уже сказал, на уровне делового интереса это совершенно различные сферы. Потому что 339 бизнесменов из этих шести стран обладают своими связями в своих государствах и регионах, а также в Республике Корея, Узбекистане и так далее. Таким образом, это означает, что они автоматически получают доступ к нашему региону.

Ну а если бизнесмен, наоборот, находится в Санкт-Петербурге, то он приходит ко мне, и я его свяжу со своими знакомыми из нужного ему региона. Это могут быть контакты на уровне государств, деловых сообществ и конкретных отраслей бизнеса, предприятий, которые находятся в этих регионах.

У нас есть такой девиз: наша организация является мостом возможностей. А что значит мост? Мост работает в обе стороны. Есть интерес за границей, есть интерес в России.

Мост возможностей

— Можете ли вы привести пример одного или двух самых успешных проектов или сделок, которые были бы невозможны без этого объединения? И что в этом случае стало главным фактором успеха?

— Конкретно успешный проект — это поставка оборудования, которую невозможно было сделать в короткий срок. То есть сделка была осуществлена за два месяца, а так могла идти год, например.

— Видите ли вы объединение корейских бизнес-клубов как испытательный полигон или такой вариант — песочница для отработки тех моделей сотрудничества, о которых вы говорили, которые можно затем масштабировать на уровень всего БРИКС?

— Я хочу сделать небольшое уточнение: объединение корейских бизнес-клубов зародилось еще в 2016 году. В нем состоит 339 предпринимателей, 11 бизнес-клубов из шести государств. Модель нашего объединения вполне может подойти и БРИКС.

Поэтому получается, что этот мост возможностей через диалог происходит гораздо быстрее, потому что мы понимаем, о чем мы говорим.

