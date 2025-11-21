Путин указал на колебания Киева в отношении мирного плана США Путин: США не удается заручиться согласием Киева по мирному плану

США до сих пор не удается заручиться согласием Киева по плану мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. При этом он добавил, что с Москвой этот проект не обсуждался.

Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против, — заявил он.

Ранее сообщалось, что представители украинской власти негативно отозвались о разработанном американской стороной проекте разрешения ситуации на Украине. Так, чиновники в Киеве высказали мнение о необходимости серьезных корректировок текста документа перед возможным принятием, подчеркивая, что нынешняя версия содержит слишком много повторяющихся положений и выглядит недостаточно проработанной.

До этого отмечалось, что американская инициатива предусматривает ряд мер, направленных на снижение напряженности вокруг Украины. Среди ключевых пунктов — значительное уменьшение объемов финансовой поддержки украинских вооруженных сил со стороны Запада, официальное утверждение особого статуса Украинской православной церкви Московского патриархата, введение русского языка в качестве второго государственного на территории Украины.