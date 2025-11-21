Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 21:18

Путин указал на колебания Киева в отношении мирного плана США

Путин: США не удается заручиться согласием Киева по мирному плану

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

США до сих пор не удается заручиться согласием Киева по плану мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. При этом он добавил, что с Москвой этот проект не обсуждался.

Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против, — заявил он.

Ранее сообщалось, что представители украинской власти негативно отозвались о разработанном американской стороной проекте разрешения ситуации на Украине. Так, чиновники в Киеве высказали мнение о необходимости серьезных корректировок текста документа перед возможным принятием, подчеркивая, что нынешняя версия содержит слишком много повторяющихся положений и выглядит недостаточно проработанной.

До этого отмечалось, что американская инициатива предусматривает ряд мер, направленных на снижение напряженности вокруг Украины. Среди ключевых пунктов — значительное уменьшение объемов финансовой поддержки украинских вооруженных сил со стороны Запада, официальное утверждение особого статуса Украинской православной церкви Московского патриархата, введение русского языка в качестве второго государственного на территории Украины.

США
Россия
Владимир Путин
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа
Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США
Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине
Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте
Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект
«Мы к этому готовы»: Путин высказался о возможных переговорах
Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы
Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами
Путин раскрыл, когда Купянск перешел под контроль ВС России
Путин указал на колебания Киева в отношении мирного плана США
Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для сим-карт
Путин указал на иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.