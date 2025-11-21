Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 21:59

Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине

Путин: все друзья России поддержали возможные договоренности по Украине

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин детально ознакомил своих международных партнеров с принципами урегулирования украинского конфликта, сообщили на сайте Кремля. Подходы Москвы получили полную поддержку со стороны всех друзей РФ, включая КНР, Индию и КНДР.

По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Путин подчеркнул, что у Киева и Брюсселя отсутствует понимание возможных последствий таких устремлений.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что эффективная работа российской армии в зоне СВО должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта.

