Путин указал на иллюзии Киева и Брюсселя Путин: Украина и ЕС находятся в иллюзиях о возможности поражения РФ на поле боя

Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ. Он добавил, что у Киева и Брюсселя отсутствует объективная информация о реальном положении дел.

Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести, — отметил Путин.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

Между тем появилась информация, что американская сторона надеется на одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским их мирной инициативы до 27 ноября — Дня благодарения. Как планируется, данный документ может быть направлен российской стороне в последние дни ноября, а окончательное урегулирование конфликта предполагается завершить до конца декабря. Однако, по данным информированных источников, столь сжатые сроки вызывают сомнения в реализуемости плана, особенно с учетом текущей позиции украинского руководства.