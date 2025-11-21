Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 21:02

Путин указал на иллюзии Киева и Брюсселя

Путин: Украина и ЕС находятся в иллюзиях о возможности поражения РФ на поле боя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ. Он добавил, что у Киева и Брюсселя отсутствует объективная информация о реальном положении дел.

Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести, — отметил Путин.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне СВО.

Между тем появилась информация, что американская сторона надеется на одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским их мирной инициативы до 27 ноября — Дня благодарения. Как планируется, данный документ может быть направлен российской стороне в последние дни ноября, а окончательное урегулирование конфликта предполагается завершить до конца декабря. Однако, по данным информированных источников, столь сжатые сроки вызывают сомнения в реализуемости плана, особенно с учетом текущей позиции украинского руководства.

Россия
Украина
Владимир Путин
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа
Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США
Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине
Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте
Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект
«Мы к этому готовы»: Путин высказался о возможных переговорах
Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы
Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами
Путин раскрыл, когда Купянск перешел под контроль ВС России
Путин указал на колебания Киева в отношении мирного плана США
Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для сим-карт
Путин указал на иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.