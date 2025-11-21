Международный муниципальный форум стран БРИКС
Россия готова к переговорам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ. При этом он добавил, что Москву устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.

Нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что эффективная работа российской армии в зоне СВО должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта.

До этого экс-сотрудник Генштаба Швейцарии Жак Бо выразил мнение, что успехи российских вооруженных сил на поле боя позволяют Путину занимать доминирующую позицию на будущих мирных переговорах касательно урегулирования конфликта на Украине.

