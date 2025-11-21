В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа Депутат Колесник: РФ готова продолжать СВО, если Украина откажется от диалога

Российская сторона готова к переговорам, но ожидает ответных шагов от Киева, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Политик подчеркнул, что дальнейшее затягивание конфликта ставит под угрозу саму украинскую государственность.

Если Украина будет затягивать конфликт, потеряет свою государственность. Это сигнал, что мы готовы к диалогу, но если Киев на него не пойдет, мы готовы и к другому сценарию. Только Украине тогда будет хуже, уже многие об этом говорят, — сказано в сообщении.

При отказе от диалога Москва перейдет к альтернативным сценариям, предупредил парламентарий. Он отметил, что в случае реализации силового сценария условия будут определяться исключительно Россией без каких-либо уступок.

Ранее российский лидер заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Путин подчеркнул, что у Киева и Брюсселя отсутствует понимание возможных последствий таких устремлений.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что эффективная работа российской армии в зоне СВО должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта.