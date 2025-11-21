Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 21:43

Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Руководство Украины либо не располагает объективными данными о ситуации на поле боя, либо не способно их оценить, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Так он прокомментировал ход конфликта и реакцию Киева на внешние инициативы.

Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить, — сказал Путин.

Российский лидер увязал оценку действий Киева с недавними событиями под Купянском, которые, по его словам, показали реальное положение дел. Он подчеркнул, что отказ украинских властей обсуждать международные инициативы влияет на динамику конфликта и усиливает риски повторения подобных эпизодов в других районах боевых действий.

Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента [США Дональда] Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта, — заключил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Путин подчеркнул, что у Киева и Брюсселя отсутствует понимание возможных последствий таких устремлений.

Владимир Путин
Украина
СВО
переговоры
