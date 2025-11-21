Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 21:27

Путин раскрыл, когда Купянск перешел под контроль ВС России

Путин: Купянск был под контролем ВС России уже к 4 ноября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
К 4 ноября Купянск практически полностью перешел под контроль российских военных, сообщил президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза. По его словам, украинские власти в тот момент давали иную оценку ситуации.

На 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята <...> зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена, — подчеркнул Путин.

Глава России также указал, что украинская сторона в этот период утверждала, что в Купянске находится не более 60 российских военнослужащих. По его мнению, заявления о готовящемся деблокировании города украинскими войсками не отражали реальной обстановки.

Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить, — заключил Путин.

Ранее Путин сообщил, что в районе Купянска российским военным удалось заблокировать 15 батальонов ВСУ. Во время совещания на командном пункте группировки «Запад» президент также отметил сокращение численности украинской группировки на этом направлении с 18 батальонов.

Владимир Путин
Купянск
ВСУ
ВС РФ
