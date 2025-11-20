Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска

В районе Купянска российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ, заявил президент Владимир Путин во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад». Российский лидер также отметил снижение численности украинских подразделений на этом направлении.

Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника. <...> Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов, — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, президент РФ также потребовал доклада о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении.

До этого Путин присвоил 255-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Российский лидер отметил массовый героизм и стойкость личного состава при выполнении задач по защите Родины. Соответствующий указ вступает в силу с 20 ноября.