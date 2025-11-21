Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект

В Петербурге прошел VII Международный муниципальный форум БРИКС, собравший под одной крышей представителей властей, общественных организаций и бизнеса из разных стран. ММФ стал площадкой для презентации перспективных проектов — одной из них оказалась инициатива от белорусской компании «Струнные технологии», предлагающей новые решения в транспортной сфере. Замгендиректора предприятия Евгений Петров рассказал об инновациях в пассажирских и грузовых перевозках в интервью NEWS.ru.

— Евгений, какие транспортные технологии предлагает ваша компания и где их можно использовать?

— Наша компания «Струнные технологии» разработала уникальное транспортное решение в эстакадном исполнении, за счет которого перевозка пассажиров и грузов может осуществляться по специальной предварительно напряженной эстакаде на высоте 6–10 м над уровнем земли в автоматическом, беспилотном режиме. Это позволяет обеспечить хорошую транспортную доступность на участках, где есть маятниковая миграция, например утром и вечером, когда люди стоят в пробках на въезде или выезде из города. Кроме того, технология позволяет преодолевать водные преграды, проходить над дорогами, жилыми и производственными зданиями.

Она также применима для снятия задачи «последней мили» — когда, например, от станции метро до недалеко расположенного района можно проложить ветку эстакадного транспорта над дорогой на высоте. Это безопасно, потому что он не может ни во что врезаться и там нет человеческого фактора. И это позволит людям в комфортный промежуток времени добраться до места, максимально близкого к их дому, либо решать вопросы в области грузовых перевозок.

— Существуют ли западные аналоги этого проекта?

— Мы сейчас очень плотно работаем с правительством Дубая, и по поручению местного Министерства транспорта независимый эксперт провел оценку более чем 200 проектов по всему миру, в которых говорится о создании беспилотного эстакадного транспорта. В итоге остановились на двух.

Первый — наш, второй — проект компании CRRC, крупнейшего в мире производителя железнодорожного подвижного состава. Это китайская фирма, которая в городе Ухань сделала 2 км монорельсового комплекса. Но надо сказать, что этот комплекс во многом похож на те решения, которые с 1970–1980-х годов были внедрены в Германии.

Отличие наших технологий от традиционных вариантов в том, что у нас конструкции более легкие, более дешевые, а скорость их движения гораздо выше.

— Как вы оцениваете их возможную скорость?

— В демонстрационном испытательном центре мы уже развили скорость более 120 км/ч с запиткой подвижного состава через контактный рельс. По нему одновременно осуществляется и движение транспортного средства. В городских проектах, по нашим расчетам, средняя скорость будет составлять 60–80 км/ч. Это очень много для городского транспорта.

— С кем уже наладили контакт в России?

— В России мы работаем по целому ряду проектов. В частности, обсуждается строительство трассы во Владивостоке и еще один проект в Благовещенске. И на очень глубокой стадии переговоров находится проект в Ростове-на-Дону, где мы планируем соединить Театральную площадь с жилым комплексом «Левобережье», преодолев водную преграду — Дон — с пролетом порядка 800 м.

Сейчас мы начинаем диалог с Севастополем — готовы предложить свое решение по переходу над Севастопольской бухтой. Там есть свои сложности, например необходимо обеспечить возможность прохода военных кораблей, а также подмостовой габарит — то есть расстояние от дна транспортного средства до поверхности воды должно быть порядка 60 м. Соответственно, речь идет о высоких опорах и достаточно большом пролете, но технически мы готовы.

— Это достаточно большие деньги. Кто может инвестировать в такие проекты?

— Есть поручение правительства РФ и президента России о создании мастер-плана развития крупных городов страны. В этих мастер-планах предусмотрено и развитие транспортной составляющей. Но на данный момент мы не рассчитываем на государственное финансирование — по крайней мере, в полном объеме.

Мы можем говорить о какой-то части государственных средств внутри проектов. Но те инициативы, которые мы сейчас реализуем, мы видим в формате государственно-частного партнерства с финансированием от акционеров проекта, с привлечением кредитных средств и, возможно, частично через капитальные гранты.

На начальном этапе это должны быть небольшие по протяженности участки с большим пассажиропотоком. Это нужно, чтобы, во-первых, обеспечить высокую бюджетную экономию, а во-вторых, обеспечить окупаемость этих транспортных комплексов на достаточно коротком временном отрезке, 10–15 лет. В дальнейшем, конечно, мы будем увеличивать скорость, совершенствовать конструктивные решения и в перспективе готовы делать достаточно длинные дороги. Например, сейчас достаточно активно на уровне Союзного государства обсуждается проект трассы Москва — Минск.

