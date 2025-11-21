В России построят город будущего с зеленой энергетикой МСГГ: под Краснодаром построят город по проекту «Олимпия: здоровье будущего»

Международный проект «Олимпия: здоровье будущего» будет реализован на территории Краснодарского края при финансировании арабских инвесторов, заявил NEWS.ru руководитель департамента инвестиционной политики Межгосударственного Союза Городов-Героев Сергей Бирюков на полях VII ММФ БРИКС. По его словам, масштабная инициатива включает создание многопрофильного города с применением передовых технологий.

Это грандиозный проект. Огромный город будет построен в Краснодарском крае. В Калининградской области тоже будут выстроены IT-центры, онкологические центры <…> Это проект непосредственно финансируется именно арабскими странами, странами Арабского залива, то есть Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и другими, — сказал Бирюков.

Представитель МСГГ уточнил, что наличие инвесторов из указанных стран отражает текущий уровень взаимоотношений России с арабским миром. Спикер подчеркнул, что зарубежные партнеры заинтересованы в развитии спортивной инфраструктуры и готовы вкладывать средства в российские проекты.

Проект предусматривает создание экологичного города с полным переходом на электрический транспорт и использованием зеленой энергетики. В рамках инициативы будут развиваться атомная энергетика, агрохолдинги, аэропортовая инфраструктура и современные медицинские центры с инновационными методами лечения онкологических заболеваний.

Будет крикет. У нас, в Российской Федерации, мало знают про это, но играют в эту игру 2,5 млрд человек, — добавил Бирюков.

Он отметил, что арабским странам проект выгоден возможностью импорта сельхозпродукции из российских агрохолдингов. Реализация проекта рассчитана на пятилетний срок и создаст множество рабочих мест в различных сферах — от поваров и кондитеров до IT-специалистов. Инициатива уже вызвала интерес у представителей российских регионов, включая Иркутскую область.

Это (проект — NEWS.ru) будет создано первый раз в мире, вообще с нуля. И на территории Российской Федерации. Тем и интересен проект, что первоначально арабская сторона предложила нам запустить проект в Дубае. Но я россиянин и болею за нашу страну, я сказал, что пока не запустим первичный проект на территории России, мы нигде дальше распространять не будем. А в дальнейшем готовы, — заключил Бирюков.

Ранее вице-президент Китайского делового центра Чэнь Чжиган заявил, что муниципальному форуму БРИКС необходима собственная площадка, и ей бы мог стать парк БРИКС в Санкт-Петербурге. По его словам, проект можно осуществить за три года к юбилейному, Х форуму. Он отметил, что первый объект комплекса можно поставить от компании СИБУР, которая энергично развивает международное сотрудничество.