«Мы видим в ИИ исключительно плюсы»: представитель IT о новых технологиях

IT-отрасль сегодня является одной из передовых. Впрочем, этот локомотив бизнеса также сталкивается с вызовами. Об этом директор по развитию бизнеса в Северо-Западном федеральном округе Axoft Дмитрий Попов рассказал NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС.

Господдержка отрасли

— Дмитрий, в каком качестве вы участвуете в форуме? Чего вы лично от него ждете?

— Я участвую в этом форуме в качестве гостя, я в первый раз на подобном мероприятии. Я жду нетворкинга, потому что форум — это некая площадка, где собираются самые лучшие люди своей отрасли, потому что российские технологии доступны и другим странам. Форум БРИКС — это хорошая площадка для того, чтобы перенять опыт в своей отрасли. Нам как представителям IT-отрасли это тоже очень интересно, поскольку российские технологии доступны и другим странам.

— В чем вы видите ключевое конкурентное преимущество российских IT-компаний перед иностранными игроками, в том числе из стран БРИКС? Это цена, уникальность технологии, гибкость или что-то другое?

— Я бы в первую очередь отметил, что государство очень много времени и ресурсов тратит на поддержание технологий. Кроме того, оно вливает большие объемы финансов. Доля IT-сегмента в ВВП составляет 2,5%. Это позволяет компаниям отрасли быть достаточно гибкими, технологичными и подстраиваться под нужды как внутреннего пользователя, так и внешнего.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Я правильно понимаю, что это именно та поддержка, которая идет со стороны высшей власти?

— Абсолютно верно. Потому что мы видим, какие бюджеты вливаются и какие возможности открывают те компании, с которыми мы работаем.

Кадровый потенциал

— Достаточно ли в регионах Северо-Западного федерального округа кадрового потенциала для реализации амбициозных проектов, в том числе с кооперацией с партнерами по БРИКС? Сотрудничаете ли вы с местными вузами для подготовки специалистов?

— К сожалению, специалистов в IT-отрасли не хватает. И если компании берут на себя обязательства по обеспечению образования кадров, то это очень хорошая история. Мы как дистрибьютор пока этого не делали. Однако я думаю, что в перспективе 2–5 лет мы, наверное, будем брать людей, чтобы их обучать.

Насколько мне известно, многие IT-компании проводят стажировки и обучают у себя студентов. В целом я могу сказать, что IT-отрасль готовит специалистов не только под себя, но и под все нужды России.

— Каким уникальным опытом вы могли бы поделиться с коллегами из стран БРИКС? И как его можно было бы применить в этих регионах?

— Так как мы центр экспертизы и дистрибьюции цифровых технологий, мы сосредоточены на том, чтобы распространять те или иные решения. Наша сильная сторона — это то, что мы умеем это делать. Мы понимаем, как продвигать определенные направления. И это уникальная история. Мы изначально понимаем, что нужно рынку. Этот опыт мы можем тиражировать не только внутри, но и вне России, в том числе для представителей стран БРИКС.

Делегируйте и автоматизируйте

— Если бы у вас была возможность донести какое-то одно предложение до лиц, принимающих решения в рамках БРИКС, что реально могло бы упростить жизнь ИТ бизнесу?

— Все, что можно автоматизировать, автоматизируйте. Все что можно делегировать, делегируйте. Даже, может быть, и в искусственный интеллект (ИИ).

Дмитрий Попов Фото: NEWS.ru

— А, кстати, вы не опасаетесь ИИ? Да, это облегчает жизнь, но есть ведь и минусы.

— Мы видим в ИИ исключительно плюсы. Пока есть понимание, что он востребован. Я думаю, что еще на протяжении нескольких лет мы будем помогать людям ускорять этот процесс. ИИ надо использовать себе во благо.

Читайте также:

Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС

На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса

На ММФ БРИКС подписали соглашение о развитии промышленности стран Африки