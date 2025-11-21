Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами Минобороны: пять украинских БПЛА были сбиты над Астраханской областью и Крымом

За восемь часов боевого дежурства с 12:00 до 20:00 мск средствами ПВО были перехвачены пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что три воздушные цели уничтожены над Астраханской областью, еще две — над территорией Крыма.

С 12:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Астраханской области и два — над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

До этого в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.