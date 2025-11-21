Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 21:28

Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами

Минобороны: пять украинских БПЛА были сбиты над Астраханской областью и Крымом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

За восемь часов боевого дежурства с 12:00 до 20:00 мск средствами ПВО были перехвачены пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что три воздушные цели уничтожены над Астраханской областью, еще две — над территорией Крыма.

С 12:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Астраханской области и два — над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. По его словам, была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, обошлось без жертв. Слюсарь призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

До этого в ночь на 21 ноября средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 воздушные цели. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской, четыре — над Республикой Крым, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем, еще пять дронов — над акваторией Черного моря.

Крым
Астраханская область
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пункты мирного плана Трампа, на которые Россия не согласится
В Госдуме ответили, как расценивать заявления Путина о мирном плане Трампа
Украина и Европа начали работать над контрпредложением для США
Путин заявил о поддержке подходов России к урегулированию на Украине
Путин уличил Киев в отсутствии объективных данных о положении на фронте
Транспорт будущего: на ММФ представили новый безопасный беспилотный проект
«Мы к этому готовы»: Путин высказался о возможных переговорах
Фронт обвалился: пехота ВСУ — все. В бой идут одни роботы
Пять украинских БПЛА сбили над российскими регионами
Путин раскрыл, когда Купянск перешел под контроль ВС России
Путин указал на колебания Киева в отношении мирного плана США
Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для сим-карт
Путин указал на иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.