Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов

Ночные перекусы на постоянной основе существенно повышают риск развития кариеса, заявила «Газете.Ru» стоматолог Виктория Чередниченко. Она предупредила, что такая привычка чревата нарушением кислотности и размножением бактерий в полости рта.

Ночные перекусы — привычка, которая может нанести вред вашим зубам. Это связано с тем, что ночью наш организм готовится ко сну, все процессы в организме замедляются, в том числе и уменьшается выработка слюны, снижается ее качественный и количественный состав, препятствующий размножению патогенной микрофлоры в период бодрствования, — объяснила Чередниченко.

Снижение слюноотделения вызывает накопление налета и повышение кислотности, уточнила врач. Эти два фактора, в свою очередь, провоцируют размножение бактерий из-за которых развиваются кариес и воспалительные процессы, заключила специалист.

Ранее стоматолог Надежда Патлатая заявила, что во время прорезывания зубов мудрости рекомендуется проводить полоскания рта антисептиками. По ее словам, при сильной боли можно принять обезболивающее или противовоспалительное средство.