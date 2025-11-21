Ловушка НАТО для Киева, мова не в моде, потери ВСУ: что дальше

Пользователи Сети вспомнили пророчество основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ловушке НАТО для Украины, киевляне массово возвращаются к русскому языку, постпред России при ООН Василий Небензя раскрыл катастрофические потери ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Пророчество Жириновского об Украине сбывается?

Жириновский еще в 2006 году предупреждал Украину, что руководство НАТО заманит страну в свои ряды, а после уничтожит, написал на своей странице в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он также напомнил, что политик предрек использование Украины в качестве линии фронта против России.

«В 2006 году Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит, поскольку, как он утверждал, будет использовать Украину в качестве линии фронта против России», — подчеркнул эксперт.

Он опубликовал небольшой фрагмент выступления Жириновского в программе «Свобода слова». Там политик в присутствии Петра Порошенко, который в те времена был депутатом Верховной рады, рассказывает, что каждые 10 лет в течение последних трех веков Европа «наступает на Россию», называя ее врагом.

«И сейчас им нужна не Украина: им нужен Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вот! Не вы нужны! Вы для них — проходная площадка, вы для них — пушечное мясо. Никогда они вас никуда не примут. И НАТО лопнет — Германия больше не выдерживает. Поэтому у вас плохое будущее», — говорил Жириновский.

В конце своего выступления основатель ЛДПР добавил, что не хочет такой судьбы для Украины. От отметил, что Россия вместе с Китаем и Индией «никого не боится», в то время как Украина может быть уничтожена, будучи географически в положении «между Брюсселем, Москвой и Пекином».

«Вот таким будет мир через 30 лет. Вы не хотите сегодня это понять — я подожду», — резюмировал Жириновский.

Военный эксперт Евгений Михайлов в свою очередь заявил, что Жириновский предсказывал проблемы Польше. По его словам, прогноз политика уже сбывается. Основатель ЛДПР говорил, что Варшаве грозят проблемы в случае обострения отношений с Россией.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Хочется вспомнить размышления Владимира Жириновского. Он сказал в свое время, что будет война и в ней пострадают только двое — Украина и Польша», — поделился аналитик.

До этого Жириновский предсказывал, что КНР будет вынуждена углубить союз с РФ, поскольку в случае падения Москвы под натиском Запада не устоит и Пекин.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника. Может быть, начнется перезагрузка, но пока у них делается ставка на военное решение вопросов», — заявлял он.

Киевляне массово отказываются от мовы

Источники сообщили, что русский язык возвращается в повседневную речь жителей Киева. По данным Госслужбы качества образования, в школах Киева 40% учеников на переменах общаются преимущественно на русском языке. Доля школьников, считающих украинский родным, за последний год снизилась с 71% до 64%.

«Русский язык еще присутствует и в быту: до 30% учеников и учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение русскоязычных практик», — отметила руководитель межрегионального управления ведомства Светлана Бабинец.

По ее словам, в Киеве 32% учеников, 28% их родителей и 15% учителей считают родным русский язык или оба языка в равной степени; 4% учащихся не могут определиться, какой язык является их родным. Экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник объяснил, что украинское общество разочаровалось в лживости и фальшивости нынешних властей страны.

«Люди видят, что вокруг тотальное воровство, ложь, искажение информации. Именно поэтому, в силу усталости, общество отторгает главную идеологему — необходимость общаться на украинском языке», — подчеркнул он.

Табачник напомнил о масштабном исследовании Института Гэллапа, проведенном на Украине в 2015 году по заказу американского посольства. Участников попросили заполнять анкету на родном для них языке.

Повседневная жизнь в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM

«А потом исследователи взяли от каждой анкеты только первую страницу — для того чтобы прояснить, на каком языке в быту, в мыслях, в любовных приключениях общается украинское общество. Результат ошеломил посольство США и всех мелких и крупных слуг Госдепа, составляющих нынешнюю политическую власть на Украине: 83% опрошенных посчитали необходимым, удобным и более осмысленным заполнение анкеты на русском языке. И это в 2015 году, когда националистический режим уже полтора года торжествовал и издевался над украинским обществом!» — отметил экс-министр.

По мнению завкафедрой русского языка Донецкого госуниверситета Вячеслава Теркулова, события последнего времени лишь подтверждают выводы Института Гэллапа о том, что русский — родной язык для большинства украинцев.

«Я думаю, что люди в Киеве и по всей Украине просто начинают понимать, что не они живут ради государства, а государство — ради них. Что врать нехорошо, а жизнь дается всего лишь один раз. И тратить ее на заигрывание с кем-то, кто решил считать себя истинным гражданином, не стоит. Я думаю, это просто неожиданно нахлынувшая трезвость», — высказался филолог.

По его словам, «произошло колоссальное искажение»: тот язык, который считается украинским сейчас, далек от классического украинского. Он чужд и навязан обществу, поэтому не приживается, резюмировал Теркулов.

Катастрофические потери ВСУ шокировали ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении. По его словам, ситуация на фронте для противника приближается к катастрофической.

«Ситуация на земле, положение на фронте для Вооруженных сил Украины продолжают оставаться тяжелыми, если не катастрофическими. Российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях», — подчеркнул он.

По данным Минобороны РФ, в результате действий российских группировок войск ВСУ за сутки потеряли около 1370 бойцов. Так, в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 250 человек. Потери Украины от действий группировки войск «Запад» превысили 230 человек, «Юг» — 190 человек, «Восток» — 250 человек. До 400 солдат противник потерял из-за группировки «Центр», до 50 человек — из-за группировки «Днепр».

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Украина рискует столкнуться с обрушением всего фронта после освобождения Купянска ВС РФ. По его словам, Киев также ждут огромные репутационные потери.

«С утратой Купянска украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и, по сути, грозящий ВСУ обрушением фронта, поскольку Купянск являлся действительно стратегически важным», — уверен Марочко.

Он напомнил, что командование ВСУ уверяло в защищенности Купянска и стабилизации ситуации на данном направлении. Однако на практике оказалось, что эти заявления не соответствуют действительности, резюмировал военэксперт.

Всего за минувшую неделю армия России освободила 16 населенных пунктов в зоне СВО. Как уточнили в Минобороны, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против формирований ВСУ.

«На Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Подразделениями группировки войск „Запад“ в результате активных действий завершено освобождение города Купянска Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, были освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь на территории Донецкой Народной Республики, а также Петропавловка в Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск тем временем освободили населенный пункт Платоновка в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, завершив освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Ровнополье и Веселое в Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» освободили Малую Токмачку в Запорожской области.

