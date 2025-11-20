В результате действий российских группировок войск Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1370 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 250 человек.

Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» превысили 230 человек, «Юг» — 190 человек, «Восток» — 250 человек. До 400 человек противник потерял из-за группировки «Центр», до 50 человек — из-за группировки «Днепр».

Ранее сообщалось, что на предназначенном для погребения военнослужащих ВСУ участке Лычаковского кладбища во Львове почти не осталось свободных мест. Городские власти уже заняты поиском новой территории для захоронений.

До этого представитель украинского военкомата Олег Байдалюк заявил, что мобилизация на Украине распространяется и на граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе. Он подчеркнул, что отсутствие регистрации не освобождает от обязанности служить.

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии. Депутат добавил, что власти ориентируются на электоральные интересы и стараются не конфликтовать с группами, от которых ожидают голосов.