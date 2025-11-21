Освобожденный Купянск и конец обороны ВСУ: новости СВО к вечеру 21 ноября

Министерство обороны России отчиталось об освобождении Купянска и еще более десятка населенных пунктов за неделю. По мнению экспертов, потеря этого важного города стала началом конца обороны украинских вооруженных сил. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России освободили Купянск и еще 15 населенных пунктов за неделю

По данным Минобороны, военнослужащие Вооруженных сил России освободили 16 населенных пунктов за минувшую неделю. Как уточнили в ведомстве, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против формирований ВСУ.

На Харьковском направлении активными действиями подразделений ВС РФ освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Части группировки «Запад» в результате активных действий завершили освобождение города Купянска и продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится об освобождении населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь на территории Донецкой Народной Республики, а также Петропавловки в Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск тем временем освободили населенный пункт Платоновка в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, завершив освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Ровнополье и Веселое в Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» освободили Малую Токмачку в Запорожской области.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области Фото: МО РФ

Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетической отрасли и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим их работу. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на территории России в период с 15 по 21 ноября, подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. По данным ведомства, операторы беспилотников провели серию атак по украинской автомобильной технике, которая пыталась доставить солдат, боеприпасы и дроны.

В министерстве подчеркнули, что в результате успешных атак было нарушено снабжение украинских войск на этом направлении. ВСУ также не удалось провести переброску своих подразделений.

На этом фоне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что линия обороны Вооруженных сил Украины серьезно пошатнулась и продолжит разрушаться после освобождения Купянска. Парламентарий подчеркнул, что выбранная Генштабом ВС РФ тактика приносит ожидаемые результаты и свидетельствует о правильности стратегических решений, которые могут стать началом конца обороны ВСУ.

В то же время военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что освобождение Купянска имеет стратегическое значение для безопасности Луганской Народной Республики. По его словам, город был важнейшим логистическим пунктом и укрепрайоном для ВСУ, а его взятие под контроль позволяет РФ отодвинуть зону безопасности от Белгородской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Он добавил, что бои за город были крайне тяжелыми из-за его географического положения. По словам Дандыкина, местность в районе Купянска, разделенного рекой Оскол, является сложной для ведения наступательных действий. Военэксперт подчеркнул, что преодоление такого укрепленного рубежа силами российских военных стало возможным благодаря проявленному мужеству и героизму. Он констатировал, что освобождение Купянска стало «крупнейшим успехом» ВС РФ как минимум этого года.

Также Дандыкин считает взятие под контроль этого города знаковым моментом, потому что за счет этого Вооруженные силы России могут освободить Красноармейск и Димитров до конца 2025 года. По его словам, в указанных населенных пунктах украинская армия сталкивается с серьезными проблемами и несет крупные потери.

Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России

Служивший в 42-й бригаде ВСУ украинский солдат Александр Бойчук рассказал, что попал в плен к российским бойцам почти сразу после выхода на позицию под Красноармейском. По его словам, подразделение прошло двое суток до блиндажа, а затем через несколько минут после прибытия российские военные задержали его.

Пленный рассказал, что другие военнослужащие ВСУ пытались накрыть их огнем с дронов, когда стало ясно, что группа сдается. В то же время российские военные предоставили ему питание, воду и медицинскую помощь.

Бойчук также отметил, что среди личного состава ВСУ оказалось много погибших, а раненым часто отказывали в эвакуации. Кроме того, военный рассказал о своем призыве, обучении работе с иностранным оружием, наличии иностранного контингента и распространенности коррупционных схем в украинской армии.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО

Аналитик Марко Пиццорно в статье для Il Giornale заявил, что модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» обеспечивают продвижение российских сил в зоне специальной военной спецоперации. По его словам, эти установки влияют на тактическую ситуацию благодаря своей мощности, скорости применения и способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника.

Эксперт подчеркнул, что «Солнцепек» остается одной из самых эффективных систем в арсенале России. Гибкая дальность стрельбы — от сотен метров до нескольких километров — позволяет применять ТОС-1А в разных условиях и обеспечивать поддержку наступающим подразделениям, добавил он. Пиццорно также указал на психологический эффект, который термобарические боеприпасы оказывают на украинские силы.

Читайте также:

Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье

Названо число погибших в боях за Купянск солдат ВСУ

Штурмовик заснял колонну пленных ВСУ в стиле «Безумного Макса»