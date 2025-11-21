Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:47

Штурмовик заснял колонну пленных ВСУ в стиле «Безумного Макса»

Опубликовано видео с колонной пленных ВСУ под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ под Красноармейском, сообщил военный корреспондент Дмитрий Астрахань в Telegram-канале. По его словам, украинских бойцов задержали на Красноармейском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Стилистика «Безумного Макса» требует, чтоб их еще и веревкой привязали за багги, но зато снято в солнечный день в начале недели, а то все больше у нас туманы стоят, — отметил Астрахань.

На опубликованных кадрах видно около 20 украинских военных, идущих колонной за российской техникой. Обстоятельства их пленения, а также конкретное место на линии боевого соприкосновения не уточняются.

Служивший в 42-й бригаде ВСУ украинский солдат Александр Бойчук попал в плен к российским бойцам почти сразу после выхода на позицию под Красноармейском. По его словам, подразделение прошло двое суток до блиндажа, а затем через несколько минут после прибытия солдаты ВС РФ задержали его.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский между тем рассказал, что украинские операторы дронов целенаправленно уничтожали своих сослуживцев при попытке сдачи в плен в районе Красноармейска. По его словам, российским военным пришлось буквально спасать пленных.

пленные
ВСУ
ВС РФ
Красноармейск
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.