Российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ под Красноармейском, сообщил военный корреспондент Дмитрий Астрахань в Telegram-канале. По его словам, украинских бойцов задержали на Красноармейском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Стилистика «Безумного Макса» требует, чтоб их еще и веревкой привязали за багги, но зато снято в солнечный день в начале недели, а то все больше у нас туманы стоят, — отметил Астрахань.

На опубликованных кадрах видно около 20 украинских военных, идущих колонной за российской техникой. Обстоятельства их пленения, а также конкретное место на линии боевого соприкосновения не уточняются.

Служивший в 42-й бригаде ВСУ украинский солдат Александр Бойчук попал в плен к российским бойцам почти сразу после выхода на позицию под Красноармейском. По его словам, подразделение прошло двое суток до блиндажа, а затем через несколько минут после прибытия солдаты ВС РФ задержали его.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский между тем рассказал, что украинские операторы дронов целенаправленно уничтожали своих сослуживцев при попытке сдачи в плен в районе Красноармейска. По его словам, российским военным пришлось буквально спасать пленных.