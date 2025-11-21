Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России Боец ВСУ два дня шел до блиндажа и попал в плен к ВС России за пару минут

Служивший в 42-й бригаде ВСУ украинский солдат Александр Бойчук попал в плен к российским бойцам почти сразу после выхода на позицию под Красноармейском, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По его словам, подразделение прошло двое суток до блиндажа, а затем через несколько минут после прибытия российские военные задержали его.

Под [Красноармейском] меня отправили по точкам в блиндаж, вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5–10 нас взяли в плен военные Российской Федерации, — признался Бойчук.

Пленный рассказал, что другие военнослужащие ВСУ пытались накрыть их огнем с дронов, когда стало ясно, что группа сдается. В то же время российские военные предоставили ему питание, воду и медицинскую помощь.

Бойчук также отметил, что среди личного состава ВСУ оказалось много погибших, а раненым часто отказывали в эвакуации. Кроме того, военный рассказал о своем призыве, обучении работе с иностранным оружием, наличии иностранного контингента и распространенности коррупционных схем в украинской армии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские операторы дронов целенаправленно уничтожали своих сослуживцев при попытке сдачи в плен в районе Красноармейска. По его словам, российским военным пришлось буквально спасать пленных, при этом существенная часть сдавшихся не сумела спастись от атак беспилотников во время эвакуации.